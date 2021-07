GOAL

James Rodríguez dejó la capital española el verano pasado para unirse al Everton, pero los rumores de un posible regreso comenzaron a circular cuando el técnico Carlo Ancelotti dejó los Toffees para volver al Bernabéu para una segunda etapa.

El jugador de 30 años dice que no le interesa volver a Madrid e insiste en que "No, no lo creo. Es un ciclo cerrado ahora, que no se va a repetir". El cafetero añadió que "estoy entrenando bien y duro. No sé qué va a pasar, no sé dónde voy a jugar. En el fútbol y en la vida no sabemos nada".