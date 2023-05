EFE

Erling Haaland, delantero del Manchester City, rompió este miércoles el récord goleador en una misma temporada de la Premier League con su tanto número 35, contra el West Ham United.

El noruego, que suma 51 goles entre todas las competiciones, dejó atrás los registros de Andy Cole y Alan Shearer, que hicieron 34 en las temporadas 1993-1994 y 1994-1995, respectivamente, aunque, eso sí, en ligas de 42 partidos y no de 38 como la actual.

En su primera campaña en la Premier, Haaland ha pulverizado todos los récords de anotación y aún tiene cinco partidos por delante para enmarcar una cifra histórica.

