Pep Guardiola, técnico del Manchester City, no quiso hablar sobre el posible fichaje de Erling Haaland y aseguró que ahora mismo tiene "otras cosas en la cabeza".

El técnico español, fue preguntado por el ariete noruego, que se espera que salga del Borussia Dortmund este verano, pero no quiso dar pistas sobre un posible fichaje por su equipo.



"No hablo sobre el mercado de fichajes y menos cuando aún seguimos jugando por muchas cosas", aseveró Guardiola, que entre semana se mide al Brighton & Hove Albion en la Premier League.



"No tengo una respuesta para esa pregunta. Tengo otras cosas en mi cabeza antes que lo que va a pasar la temporada que viene", añadió el técnico.



Haaland, uno de los delanteros más codiciados del mundo, ha estado estrechamente relacionado con el Manchester City que, desde la salida de Sergio Agüero, no cuenta con un delantero centro puro en la plantilla.