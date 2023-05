EFE

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó que seguirá en el club inglés, sea cuál sea la resolución sobre el centenar de irregularidades financieras que pesan sobre el City.



"Me quedaré. La temporada que viene estaré aquí aunque haya 115 acusaciones sobre nosotros. Me gustaría seguir aquí el año que viene", dijo Guardiola, que tiene contrato hasta 2025 y que también pidió que se resuelvan de la forma más rápida las acusaciones sobre el club.



"Lo que me gustaría es que la Premier League o los jueces tomaran una decisión lo más rápido posible. Quizás hicimos algo mal y todo el mundo lo sabrá, o quizás lo que ocurra es que somos como creemos que somos y lo que hemos hecho en los últimos años ha sido lo correcto, entonces la gente dejará de pensar así sobre nosotros. Me encantaría que ocurriera mañana".



Guardiola también comentó que es más fácil continuar en Inglaterra, donde ya lleva seis años, porque el ambiente alrededor de los entrenadores es más relajado que en otros países como España o Italia.



"Lo que te demandan aquí es muy alto, pero el ambiente fuera del campo es más cómodo. Pregúntale a Carlo (Ancelotti) o a Julen Lopetegui, a los que vienen de España o a De Zerbi, que viene de Italia. No digo que sea mejor o peor, pero allí el ruido es... Aquí si ganas un partido eres un buen entrenador y si pierdes eres un mal entrenador, pero luego te vas a casa y preparas el siguiente. Es más cómodo. Vivimos mejor".