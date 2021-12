EFE

El Manchester United volvió a entrenar en la ciudad deportiva de Carrington, cerrada desde hace una semana de manera temporal debido al aumento de casos positivos durante un tiempo indefinido, informó el propio club.



El primer equipo del United retomó la actividad en Carrington. El conjunto dirigido por el alemán Ralf Rangnick realizó una sesión de entrenamiento preparatoria para el encuentro del próximo lunes 27 de diciembre a domicilio, en el estadio St James'Park, frente al Newcastle.

ℹ️ El plantel mayor de Manchester United volvió a entrenar de manera escalonada.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) December 21, 2021

Los 'Red Devils' no juegan desde el pasado 12 de diciembre, en la victoria frente al Norwich con el solitario tanto de Cristiano Ronaldo en los compases finales del encuentro.



El United solicitó a la Premier League el aplazamiento de sus partidos contra el Brentford y el Brighton por la situación sanitaria del club, y todavía no se conocen las fechas para recuperar estas jornadas. Desde el club informan, eso sí, que se espera que la competición transcurra con normalidad durante este período festivo.



Después de su salida ante el Newcastle, los de Rangnick recibirán en casa al Burnley el próximo 30 de diciembre, en Old Trafford.