EFE/GOAL

El entrenador del Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó este viernes en rueda de prensa que Cristiano Ronaldo "no tiene intención de jugar en el Juventus" y que por eso no ha entrenado hoy con el equipo ni será convocado para el partido de liga de este fin de semana ante el Empoli.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



"Ayer Cristiano me comunicó que no tiene intención de jugar en el Juventus. Por eso no será convocado mañana. Ahora hablemos del Empoli", dijo el técnico del club turinés.

El portugués Cristiano Ronaldo acudió este viernes por la mañana al centro deportivo del Juventus de Turín para despedirse de sus compañeros de equipo y abandonó las instalaciones del club italiano sin entrenar tras haber llegado ya a un acuerdo con el Manchester City, según algunos medios italianos.

El UNITED QUIERE SU REGRESO

Su destino parecía en el Manchester City, aunque los vecinos del United, la que fue su antigua casa, le han abierto las puertas. Ha sido el técnico noruego de los red devils, Solsjkaer, el que ha dicho que "siempre hemos tenido una buena comunicación" con el delantero portugués. "Bruno (Fernandes) también ha estado hablando con él y sabe lo que sentimos por él. Si alguna vez se iba a alejar de la Juventus, sabe que estamos aquí".

Según reportes, su agente Jorge Mendes ha negociado con los dos clubes de Manchester y aunque se daba por cerrado el acuerdo con el City, el United podría volver a tener a Cristiano en sus filas.