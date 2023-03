EFE

El Tottenham Hotspur, pese a ponerse 1-3 a falta de quince minutos, dejó escapar el triunfo en el tiempo añadido con un penalti de juveniles de Pape Matar Sarr que permitió al Southampton lograr un importante empate en su lucha por evitar el descenso (3-3).



El objetivo de clasificarse a la Champions League, para un equipo que no tiene mucho más que echarse a la boca esta temporada, se le complica al Tottenham.



Los 'Spurs', tras sufrir su peor semana del curso, con la eliminación en la Copa de Inglaterra y la 'Champions', se llevaron un buen varapalo al dejar escapar una ventaja de dos goles contra el colista, un equipo que hasta los quince últimos minutos no había parado de dar muestras de su debilidad en defensa.



Tras 45 minutos en lo que lo más importante que ocurrió fueron cuatro lesiones, dos para cada equipo, Heung-min Son, en el añadido de la primera mitad, encontró un hueco enorme en la zaga del Southampton y filtró un pase horizontal que recibió Pedro Porro completamente libre de marca en el carril derecho.



En una posición inmejorable dentro del área, el español no dudó y 'fusiló' en el primer palo a Bazunu para convertir su primer tanto con la camiseta del Tottenham y asentarse en la titularidad.



El Tottenham perdió la concentración tras el descanso y, con apenas unos segundos en el electrónico, Levia rompió dos líneas defensivas con un pase, encontró a Theo Walcott dentro del área y éste puso un centro perfecto para que Che Adamas hiciera el empate.



Otro partido que se le complicaba al Tottenham, ya una constante, y otra situación que resolvió su mejor jugador, Kane. El delantero inglés se elevó entre los dos centrales para rematar un balón colgado de Dejan Kulusevski y hacer el 1-2. Su gol número 21 esta temporada, estrechando el cerco con Erling Haaland y aumentando la presión para que le renueven.



Perisic, con una buena volea picada desde la frontal, puso el 1-3 y pareció sentenciar el encuentro. Pero para desesperación de Antonio Conte, que es incapaz de dotar a este equipo de seriedad defensiva, Walcott, en un balón suelto en el área, puso emoción a los minutos finales y Sarr, con una patada a Maitland-Niles, al intentar despejar un balón en el área, llevó a la locura a Conte.



Ni la intervención del VAR evitó la catástrofe del Tottenham. James Ward Prowse, desde los once metros, batió a Forster y el Southampton desenterró un punto que deja al Tottenham cuarto, con dos puntos de ventaja sobre el Newcastle United, pero con dos partidos más que las Urracas.



El Southampton dormirá una jornada más en descenso, colista con 23 puntos, pero ha sido capaz de empatar contra Manchester United y Tottenham en la última semana.