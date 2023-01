EFE

Solo el acierto y la inspiración del meta español Kepa Arrizabalaga evitó la derrota en el estadio City Ground del Chelsea que logró un punto a pesar de mostrarse inferior al entusiasta Nottingham Forest, que por intensidad y ocasiones estuvo más cerca del triunfo.



Es un escaso premio para el Chelsea que se encuentra lejos de lo que dicta su ambición competitiva. Pero en Nottingham, ante un rival recién ascendido a la Premier, volvió a las andadas, a los marcadores adversos que pareció haber dejado atrás cuando en la pasada jornada se impuso al Bournemouth para poner fin a una racha de cinco encuentros sin ganar, los tres últimos, perdidos.



Está en zona de nadie el equipo de Antonio Conte; en la octava plaza, a cinco puntos de Europa y a siete del Manchester United, que marca la Liga de Campeones. Pero ante el cuadro de Steve Cooper dio la sensación de no dar para más.



Y eso que tuvo un arranque esperanzador que le situó por delante en el marcador al cuarto de hora, después de que Brennan Johnson enfilara la portería visitante y provocara la primera buena acción de Kepa.



Acertó el Chelsea en una jugada del estadounidense Christian Pulisic cuyo centro interceptó Willy Boly pero que salió desviado, hacia el palo. El rechace lo pilló Raheem Sterling que marcó a puerta vacía.



Fue el único momento de alegría de los blues que empezaron a ser superados por un adversario que pretende salir del descenso. Está a punto, en la frontera. En el antepenúltimo lugar pero con los mismos puntos que el West Ham que marca la salvación.



Especialmente en la segunda parte creció el equipo de Cooper que arrinconó al cuadro londinense. Taiwo Awoniyi puso otra vez a prueba a Kepa que respondió con acierto otra vez. Y a continuación, en el 49, salvó el gol en un contraataque que llevó en solitario Brennan Johnson.



La más clara fue justo antes de la hora de juego, en un potente disparo desde fuera del área de Morgan Gibbs White que se estrelló en el travesaño con el portero español batido.



Pero tanto empuje y tesón tuvo premio. Kepa nada pudo hacer en el tanto del empate que nació de un córner que recogió, de cabeza, Willy Boly y que cayó hacia Serge Aurier que tuvo más acierto y llevó la pelota a la red para establecer el empate.



El partido se agitó. A la desesperada, Graham Potter sacó al mismo tiempo a Pierre Emerick Aubameyang, a Hakim Ziyech y a Conor Gallagher. Aumentó el ritmo y el dominio blue pero no lo suficiente como para crear ocasiones de gol claras y alcanzar un triunfo que no llegó.