EFE

El Manchester United confirmó este viernes el fichaje del danés Christian Eriksen, que llega gratis tras haber jugado seis meses en el Brentford.



El danés, que volvió al fútbol profesional en enero tras superar una parada cardíaca, ha firmado un contrato con los 'Diablos Rojos' hasta junio de 2025.



Eriksen suma 237 partidos en la Premier League, entre Brentford y Tottenham Hotspur, en los que ha marcado 52 goles y 71 asistencias.

👊 El danés está ansioso por representar al club en el mítico Teatro de los Sueños.#MUFC @ChrisEriksen8 — Manchester United (@ManUtd_Es) July 15, 2022

"El United es un club especial y tengo muchas ganas de empezar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo ahora con la camiseta del United va a ser increíble", dijo Eriksen en declaraciones a los medios del club.



Eriksen esa la segunda incorporación del United en este mercado veraniego, tras la del central Tyrell Malacia, procedente del Feyenoord.



El centrocampista danés, que también pasó por el Inter de Milán y el Ajax de Amsterdam, reforzará al equipo de Erik Ten Hag, pero no se unirá a la pretemporada que el equipo está haciendo estos días en Australia, donde ya han jugado dos partidos.



Eriksen se unirá a sus compañeros en Oslo, a finales de julio, donde el conjunto inglés se enfrentará al Atlético de Madrid.