El Manchester United confirmó el despido de Ole Gunnar Solskjaer como técnico del equipo, después de la derrota contra el Watford por 4-1.



El noruego se marcha tras casi tres años como técnico de los 'Diablos Rojos' y sin haber conquistado ningún título en su etapa como entrenador. Solskjaer llegó en diciembre de 2018 como interino, tras el despido de José Mourinho, y se quedó como entrenador permanente en marzo de 2019.

El club confirma que Ole Gunnar Solskjaer ha dejado su rol como director técnico.



𝗚𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝘁𝗼𝗱𝗼, 𝗺𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 ❤️ — Manchester United (@ManUtd_Es) November 21, 2021

Este verano firmó su renovación hasta julio de 2024. El conjunto inglés tendrá que indemnizar con algo más de 7 millones de libras a Solskjaer por su despido.



"Ole siempre será una leyenda del Manchester United y por eso nos da mucha pena tener que haber tomado esta decisión. Pese a que las últimas semanas han sido decepcionantes, estas no empañan el gran trabajo que ha hecho durante los tres últimos año para reconstruir el club", dijo el United en un comunicado.





"Ole se marcha con nuestra más sincera gratitud. Su lugar en la historia del club está segura. Siempre será bienvenido en Old Trafford", añadió.



El United también confirmó que Michael Carrick se hará cargo del equipo en los próximos partidos mientras buscan sustituto para Solskjaer.



La intención del club de Old Trafford es intentar convencer a Zinedine Zidane, que no se mostró muy entusiasmado con el cargo hace varias semanas. Para ello aumentarán la cuantía económica que le ofrecen al francés, el cual no entrena desde que el pasado verano abandonase el Real Madrid. El currículum de Zidane, con sus tres Champions y sus dos ligas españolas, es un gran atractivo para un United que lleva casi cuatro años sin ganar un título.



Sin embargo, si no consiguieran encandilar al francés, el United esperará hasta final de temporada para encontrar una mejor posición para firmar a un técnico. Con Antonio Conte ya en el Tottenham Hotspur, se les escapó una de sus mejores opciones, por lo que pueden esperar hasta verano para que otro entrenador de postín se libere.