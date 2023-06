EFE

El Liverpool confirmó este jueves el fichaje del argentino Alexis Mac Allister por 35 millones de libras (unos 40 millones de euros), más unas variables que podrían encarecer el pase hasta los 60 millones de euros.

Mac Allister, que ganó el pasado Mundial de Catar con Argentina, llega procedente del Brighton & Hove Albion, club donde se ha convertido en uno de los centrocampistas más asentados de la Premier League. Su contrato con los 'Reds' es de cinco años de duración, hasta junio de 2028.

El de Santa Rosa firmó con el Brighton en 2019 y vivió dos cesiones en Argentina, con Argentinos Juniors y con Boca Juniors, antes de debutar con los 'Seagulls' en 2020 y convertirse en titular habitual.

Ahora, Mac Allister, después de una temporada en la que ha ganado la Copa del Mundo y ha llevado al Brighton a la primera clasificación europea de su historia, además de unas semifinales de FA Cup, da el salto a uno de los grandes de Inglaterra y jugará en el Liverpool de Jürgen Klopp.

