EFE

Tres meses después de que el Chelsea les arrebatara la gloria europea, el Manchester City vengó aquella derrota con un triunfo en la Premier League (0-1) que les permite engancharse a los primeros puestos del a tabla.

Después de tres derrotas consecutivas contra los 'Blues', el City asaltó Stamford Bridge con un gol de Gabriel Jesús el día en el que Guardiola se ha convertido en el técnico con más victorias en la historia del club inglés.



El Manchester City, con el recuerdo vivo de Oporto, porque la afición 'Blue' no paraba de repetírselo, se presentó en Stamford Bridge como el mejor equipo. Con un dominio posicional y una presión que asfixiaba al Chelsea y no le dejaba hacer nada con la pelota.



Lo único que le quedaba a los de Tuchel era mandar balones largos a la espalda de Timo Werner para que este bregara con los centrales del City, que no tenían mucho problema en espantarle, mientras Lukaku pasaba completamente desapercibido.



Pero como tantas otras veces, la posesión del City era inerte. Ni un disparo a puerta en 45 minutos produjeron los de Pep Guardiola, que empezaron a apretar más según se acercaba el descanso, con intentos lejanos de Rodri, Kevin de Bruyne y Gabriel Jesús, que tuvo la más clara en un centro que embolsó con el pecho y remató a la media vuelta muy desviado.



El brasileño fue la apuesta de Guardiola, porque decidió ponerle pegado a una banda, dándole constantes instrucciones, en lugar de desplazarle a la posición del 'nueve'. El City tenía otras opciones más puras para la línea de cal, como Ferran Torres, Raheem Sterling y Riyad Mahrez, pero Guardiola optó por Gabriel Jesús.



Y aunque los primeros 45 minutos podían demostrar que estaba equivocado, la apuesta terminó pagando. A los pocos minutos de empezar la segunda parte, Joao Cancelo probó suerte desde fuera del área, la tupida defensa 'Blue' taponó, pero el cuero le cayó a Gabriel Jesús.



Hasta tres jugadores tenía encima el brasileño, que, para más dificultad, estaba de espaldas a la meta. Comenzó su baile. Le enseñó la salida por flanco derecho a Rudiger, amagó, se giró hacia la izquierda y sacó un disparo que mordió en Jorginho y se coló ante la inútil mirada de Mendy.



Al Chelsea le dejó ko el gol, tanto que Gabriel Jesús rondó el segundo en un centro raso que le dejó con Mendy ya batido. Pero, sin portero, al brasileño le quitó el doblete Thiago Silva en la línea de gol.



Ni con el resultado en contra, el Chelsea desarboló al City, que pudo ampliar la ventaja en un mano a mano que le salvó Mendy a Grealish, pero que se terminó dando por satisfecho con el 0-1.



El City, que estaba en peligro de quedarse a seis puntos del Chelsea con una derrota hoy, sube hasta la tercera plaza con 13 unidades, las mismas que los de Tuchel y que el Liverpool, que tiene un partido menos.