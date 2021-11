EFE

El Manchester United es un drama y su futuro pende de un hilo. Recuperó algo de vida ante el Tottenham y el Atalanta, pero el Manchester City desnudó este sábado sus carencias y se llevó un derbi con una facilidad que hace sonrojarse a los 'Diablos Rojos' y plantearse seriamente el proyecto Solskjaer (0-2).

Cristiano Ronaldo y los suyos fueron engullidos por un City que solo necesitó una primera parte magistral para decantar el partido y recordar al United que unos buenos minutos contra el Tottenham no son suficiente para revertir la situación del equipo.



Solskjaer, que vuelve a estar en el disparadero, consciente de la inferioridad de su equipo salió decidido a resistir al City con una defensa de cinco que ya le funcionó contra el Tottenham y que sufrió contra el Atalanta. Pero el plan se le rompió a los cinco minutos, cuando el City demostró su dominio arriba.



Primero casi marca Gündogan, lanzándose a un centro de Walker, y luego el rechace lo recogieron los de Guardiola en la frontal, lo movieron hacia la banda contraria, donde Cancelo, cuyo partido fue espectacular, ganó línea de fondo y puso otro envío templado que Eric Bailly introdujo en su portería.



Nada pudo hacer De Gea ante el regalo envenenado de su compañero, pero el meta español evitó la sangría con una ristra de intervenciones espectaculares. Salvó un remate a bocajarro de Gabriel Jesús en el área pequeña, un disparo lejano de Cancelo, un intento en propia puerta de Maguire a un metro de la línea de gol y otro disparo de De Bruyne desde dentro del área.



Si el United seguía vivo era gracias a él. El equipo apenas creaba y solo tuvo una en la primera parte, un remate de Cristiano con la espinilla que sacó Ederson. Al menos estaban en el partido, tenían tiempo para mejorar.



Hasta que en el ocaso de la primera parte la volvieron a liar. Centro flojito al área, Victor Lindelof la deja pasar, Shaw se confía y Bernardo le roba la cartera, se tira con todo y se la cuela por el primer palo a un De Gea que se marchaba jurando en arameo al descanso.



Los de Guardiola redujeron el ritmo en la segunda mitad, contentándose con disfrutar de cómo el United era incapaz de generar peligro y adueñándose de la pelota. No apretaron, para suerte de un Solskjaer que se encogía en el banquillo a medida que las nubes sobre su futuro se vuelven más negras.



Ni Cristiano, ni Jadon Sancho, que salió en la segunda parte, fueron peligro suficiente para el City, que jugó con los minutos siendo complaciente con su rival. No hubo derbi para ellos, porque apenas hubo rival. El United no disparó ni una sola vez a puerta en la segunda mitad pese a ir 0-2 abajo en casa.



El City sigue siendo el mejor equipo de la ciudad y el United tiene que decidir, ya sin Antonio Conte en el mercado, si seguir confiando en Solskjaer o dar por fin el cambio de rumbo necesario.



Los 'Sky Blues' se colocan segundos, a dos puntos del Chelsea con un partido menos y el United se queda quinto, con 17 puntos. El Arsenal puede superarles con un empate esta jornada.