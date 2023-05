EFE

En el minuto 98, tres por encima del tiempo añadido establecido en un primer momento, Alexis Mac Allister tomó carrera hacia el balón, lanzó un potente derechazo y marcó el gol de penalti con el que el Brighton alimentó sus opciones europeas y derrotó al Manchester United, en una pena máxima de VAR, a última hora, en la acción final, por una mano clara de Luke Shaw en el último córner.



No la observó en un primer momento el árbitro, llamado por el VAR. Fue al monitor a pie de campo. No dudó la señalización de la infracción y del lanzamiento desde los once metros que provocó la derrota del United cinco jornadas después. Y con el Liverpool además al acecho, a cuatro puntos de la cuarta plaza de los 'Diablos Rojos', aunque con un partido más. A falta de doce por disputarse para el Liverpool, quince para el United, es distancia.



No contaba ya con el 1-0 en contra, después de soportar, sobre todo en el tramo final, la insistencia del Brighton, que depende de sí mismo para alcanzar una plaza en la Liga Europa, porque tiene dos partidos menos que el Liverpool, al que mira a cuatro puntos, y aventaja en uno tanto al Aston Villa como al Tottenham.

El gol no llegó hasta el minuto 98. Y de penalti. Con tantas ocasiones, fue una circunstancia extraña. La culpa fue de los porteros, agigantados cuando el partido requirió su presencia. El primero fue David de Gea, que frustó con el rostro la primera ocasión de Mitoma. A metro y medio. El pelotazo dejó conmocionado al guardameta, atendido sobre el campo durante unos minutos. Listo para seguir.



Después fue el turno de Jason Steele, el titular en cada una de las últimas ocho jornadas, por delante del internacional español Rober Sánchez. No debió hacer nada cuando Casemiro remató al larguero, pero sí ante Rashford, Antony, Martial... Su secuencia de paradas sostuvo el 0-0 en el momento más comprometido de todo el primer acto del Brighton, que reaccionó después para decirle al United que no será nada sencillo.



Es un muy buen equipo, con una colección de jugadores jóvenes que marcan ya el presente en su actual conjunto y lo harán en el futuro en clubes más grandes. Alexis Mac Allister, campeón del mundo con Argentina, es una realidad incuestionable. Su compatriota Facundo Buonanotte y el paraguayo Julio Enciso están en ello, en su convicente irrupción en la 'Premier League'... También en compromiso de este jueves ante el United.

Les faltó puntería. Cada tiro de Buonanotte o de Enciso, 18 y 19 años, también de Mitoma, desbordante, rondaron entonces la portería de De Gea con una amenaza evidente.



Ninguno tomó los tres palos, con todo lo que eso habría supuesto para el portero, para el United y para el partido. Una cuestión de centímetros que habría derivado en un aprieto al bloque de Ten Hag, que, de pronto, se conformó y aguardó su ocasión. La tuvo Rashford. La paró Steele, como también voló para frustrar después a Bruno Fernandes. Otra parada más.



La penúltima fue de De Gea, que se estiró para retener el 0-0 al borde del final. Salvador. Aún necesitó una más, en la última jugada del choque, cuando el VAR ya revisaba la mano de Luke Shaw, cuando el punto se le escapó al United.