EFE

El Aston Villa penalizó la falta de acierto de un Manchester City que estuvo en ventaja desde el inicio de la segunda parte con un nuevo tanto del noruego Erling Haaland.



El décimo gol del escandinavo en la Premier no le bastó al Manchester City, que por segunda vez en lo que va de curso se dejó dos puntos. Tuvo innumerables ocasiones el conjunto de Pep Guardiola, pero careció de precisión para encajar un nuevo revés.



Y el daño pudo ser mayor. En el tramo final el VAR anuló un golazo de Coutinho. Por unos milímetros, según el monitor, el Aston Villa no se puso por delante.



Fue absoluto el dominio del campeón en la primera parte. Kyle Walker primero y Kevin de Bruyne después intimidaron al conjunto de Steven Gerrard. El balón no entró en la portería del argentino Emiliano Martínez por poco.



Era un monólogo visitante. Los 'villanos', que arrastraban cuatro derrotas en sus primeros cinco partidos, no empezaron a estirarse hasta el último cuarto de hora. Una tuvo Ollie Watkins, pero su disparo fue desviado por Ederson.



El equipo de Birmingham había mantenido el tipo. Era el objetivo. Así alcanzó el descanso. Pero a la vuelta, aceleró el City y apareció Haaland. Un gran pase desde la derecha de De Bruyne, al segundo palo, fue recogido por el noruego, que, con la izquierda y sin dejar caer el balón, premió a los visitantes.



Pero para entonces el Aston Villa había perdido el respeto al campeón. Tuvo el empate en una doble acción. Primero con Jacob Ramsey en un mano a mano ante Ederson y luego con un tiro de Bailey que rozó el palo.



No sentenció el equipo de Guardiola. Emiliano Martínez, con los pies, salvó al cuadro de Gerrard a un disparo de Haaland a la media vuelta y un golpe franco ejecutado por De Bruyne dio en el larguero.



Perdonó el City y lo pagó. Un balón largo se paseó varias veces por el área de Ederson hasta que cayó a Ramsey que ejecutó un buen centro al área desde la izquierda. Esperaba en el corazón del área Bailey, que fusiló a Ederson y estableció el empate, el segundo que sufre el City.