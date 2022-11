EFE

El delantero portugués Cristiano Ronaldo ha declarado que se ha sentido "traicionado" por su club, el Manchester United, que lo ha convertido en una "oveja negra" a la que se culpa de todo lo que ha ido mal en la entidad, y cree que ahora se le está obligando a marcharse.



"El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado", dijo Cristiano Ronaldo al periodista inglés Piers Morgan.

"Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no sólo este año, sino también la temporada pasada", atregó.



Al referirse a sus últimos entrenadores en el United, el portugués dijo que sólo respeta al noruego Ole Gunnar Solskjaer, que fue despedido apenas unas semanas después del regreso de Cristiano Ronaldo al club.



Sobre Ralf Rangnick afirmó: "Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Nunca había oído hablar de él".

De Erik Ten Hag, que suspendió a Ronaldo el mes pasado por negarse a ser sustituido en el último minuto contra el Tottenham, dijo: "No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar".También a su ex compañero de equipo, Wayne Rooney, muy crítico con el portugués: "No sé por qué me critica tan mal... probablemente porque él terminó su carrera y yo sigo jugando a alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es cierto".Ronaldo dice que los directivos de Old Trafford llegaron a dudar de él cuando les explicó por qué no podía volver, lo que le hizo sentirse "herido" y "mal".