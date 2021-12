EFE

Un milagroso partido de Jordan Pickford en la portería del Everton salvó a un Rafa Benítez que ha ganado uno de los últimos once partidos, y que empató con un Chelsea que no levanta cabeza (1-1).

El técnico español salvó un empate tras un partido en el que las lesiones le obligaron a tirar de muchos canteranos y suplentes, con sus estrellas Dominic Calvert-Lewin y Richarlison lesionados, y Allan fuera de forma.



Los 'Blues', tocados por el covid, ya que antes del partido anunciaron los positivos de Romelu Lukaku, Ben Chilwell, Timo Werner y Callum Hudson-Odoi, sacaron aun así un once muy competitivo que no tardó en imponer su fútbol ante un Everton abrumado.



Hasta seis tiros contabilizó el Chelsea en los primeros 15 minutos de encuentro, la más clara en las botas de Reece James, que recibió un pase en profundidad buenísimo de Jorginho y perdonó delante de Jordan Pickford.



El meta inglés vivió su noche y fue el encargado de evitar que el Chelsea abriese la lata mucho antes con paradones al propio James de falta y en un mano a mano con Mason Mount cuando la grada ya cantaba gol.



Pese a que se mantenía la igualada, en lo que era un buen resultado para el Everton dadas las circunstancias, Benítez sufría una agonía en su banquillo, desgañitándose porque el equipo estaba ahogado.



Tuchel, que no tenía ningún delantero en el banquillo, hizo un experimento extraño metiendo a Saúl Ñíguez como delantero centro. Y la jugada funcionó. Al minuto de saltar al campo, llegó el primero del Chelsea con una apertura para Mason Mount que la metió por el palo corto de Pickford.



Trabajo hecho pensó el Chelsea, pero les cayó un jarro de agua fría. Falta lateral colgada al área y Jarrad Branthwaite, de lo mejorcito esta noche del Everton, cazó la bola lanzándose en posición acrobática.



El 1-1 era un desastre para el Chelsea y se lanzaron a por la portería de Pickford, al que aún le quedaba un último truco de magia. Un paradón abajo en un remate de cabeza de Silva que desesperó a Stamford Bridge.



Este empate es un varapalo para los de Tuchel, que solo han ganado uno de sus últimos cuatro partidos y que se quedan a cuatro puntos del líder, el Manchester City, que no falló contra el Leeds.



El Everton no sale de la ruina, pero suma un puntito para seguir décimo cuarto, con 19 unidades, ocho por encima del descenso, eso sí, con dos partidos más que el Burnley.