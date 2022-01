EFE

El Chelsea ya no está para luchar por la Premier League y su derrota contra el Manchester City aún duele en un equipo que reduce más sus opciones de título tras empatar este martes contra el Brighton & Hove Albion (1-1).

Un empate que fue justo en un partido con alternativas y en el que los de Thomas Tuchel se adelantaron por medio de un golazo de Hakim Ziyech, aunque Robert Sánchez pudo hacer más, y en el que empató Adam Webster en un córner.



Los 'Blues', que venían de caer en el Etihad Stadium el sábado, colocaron por tercer partido seguido como titular a Romelu Lukaku, pero el belga sigue negado de cara al gol y tuvo que ser Ziyech el que abriera el marcador. El marroquí combinó con N'golo Kanté en la frontal, se abrió hueco y firmó un latigazo con la zurda que iba fuerte, pero no colocado. Sánchez pudo hacer más.



No mató el partido el Chelsea y dio vida a los de Graham Potter, que tienen un fútbol vistoso, pero al que los puntos recaudados no hacen justicia. Sobre todo por su problema con el gol.



A media hora para el final, Kepa Arrizabalaga se estiró para despejar a córner un disparo de Mac Allister, pero en ese mismo saque de esquina el Brighton empató. Funcionó la pizarra de Potter, para que entre varios jugadores bloqueara a los defensas del Chelsea y Adam Webster entró como un avión para clavar un cabezazo muy potente ante el que no pudieron hacer nada los reflejos de Kepa.



Pudo romper el 1-1 Maupay, en un pase de la muerte en el que se tropezó, y pudo dar los tres puntos al Chelsea Lukaku, que se encontró con una gran parada de Sánchez en el mano a mano, pero hubo empate en el Amex Stadium y el City es más líder.



Los de Pep Guardiola tienen un partido más, pero sacan doce puntos al Chelsea. El colchón de estos con la cuarta plaza es aún amplio y tienen siete unidades de distancia, pero el Liverpool, segundo, que tiene dos partidos menos, se les puede marchar.



El Brighton es noveno y tiene 29 unidades, a seis de los puestos europeos.