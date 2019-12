Solo tres meses después de contratarlo, Watford despide a Quique Sánchez Flores

EFE

El Watford hizo oficial este domingo el despido del técnico español Quique Sánchez Flores, después de menos de tres meses en el cargo.

La derrota ante el Southampton por 2-1, este sábado, ha precipitado la decisión del Watford, que ya echó al también español Javi Gracia a principios de temporada.

"Los últimos resultados han determinado esta decisión", explicó el club en un comunicado, donde además aseguraron que el sucesor será anunciado "inmediatamente".

Sánchez Flores, que ya dirigió al Watford en la temporada 2015-2016, llegó como sustituto de Gracia el 7 de septiembre.

Sin embargo, en su tiempo en el club londinense solo ha ganado un partido de diez y el Watford ocupa la última posición de la tabla con ocho puntos.

“You’ll always be in my heart.”



An open letter to the Watford FC family, from Quique Sánchez Flores 💛