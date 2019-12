"Si me llama el Barcelona lo dejo todo": Pedro

GOAL

Pedro Rodríguez ha vuelto a mostrar su amor al Barcelona, equipo al que le encantaría volver como ha manifestado en una entrevista para L’Esportiu.

“Si me llaman, lo dejo todo. Esta pretemporada hubo una posibilidad de regresar que se dio cuando nos enfrentamos con el Chelsea al Barcelona en pretemporada y estuve hablando con el entrenador, pero la puerta se cerró rápido”

El canario termina contrato con el Chelsea a final de temporada y aún no tiene decidido su futuro aunque algunos rumores le vinculan con el West Ham, aunque él prefiere el Barcelona.

Precisamente de Can Barça partió con la llegada de Neymar, algo que le restaba protagonismo y minutos y motivo principal para emigrar tal y como reconoce.

“Fui valiente, llegó Neymar y pasé a jugar menos, son cosas que pasan en el fútbol. Pero no tengo nada que reprocharle a Luis Enrique, fue de cara y siempre fue honesto conmigo. Lo fácil era quedarse y acomodarse. Estaba en la que considero mi casa con un buen sueldo, pero la oferta de Mourinho me convenció y fui a probar al Chelsea”.

El Sextete y la figura de Guardiola

A veces pienso en lo que hicimos y creo que es un sueño, pasa el tiempo tan rápido… Fue lo mejor de mi vida, bueno no sé si lo mejor, pero lo más importante. Hicimos feliz a mucha gente. Me emociono cuando ahora me recuerdan ese gol que marqué en Abu Dabi y que nos permitió ir a la prórroga para que Messi marcara el tanto con el pecho que sellaba los seis títulos”

Además de rememorar el Sextete recordó a Pep Guardiola, su valedor para llegar al primer equipo del Barça y tener un excelso protagonismo en aquel equipo de ensueño.

“Tuve la suerte de coincidir con Pep y que él confiara en mí, pero la suerte se trabaja. En ese equipo trabajamos mucho desde el primer día todos”.