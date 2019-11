Se diluye la ilusión del City por la Champions, no pasa del empate ante Newcastle

EFE

El Manchester City no aprendió de la derrota sufrida el año pasada en la casa del Newcastle United y se dejó dos puntos, sobre la bocina, ante las 'Urracas' (2-2) en la lucha por la tercera Premier League consecutiva.

Después de que el año pasado el Newcastle le remontara al conjunto de Pep Guardiola para infligirles una de sus pocas derrotas en liga, esta vez el City tampoco supo escapar de la encerrona.

Los celestes se adelantaron temprano en el marcador, tras una buena jugada por banda y un taconazo de David Silva que culminó Raheem Sterling, con su octavo tanto en la competición.

Sin embargo, la alegría le iba a durar un suspiro al City. Una combinación entre el paraguayo Miguel Almirón y el holandés Jetro Willems la introdujo en la portería el neerlandés.

El empate se mantendría a partir de ahí hasta llegado el ocaso del partido. Pasado el minuto 80 y con el City completamente volcado, a sabiendas de que se jugaban buena parte de sus opciones en la competición, De Bruyne hizo uno de los goles de la temporada.

El belga bajó un balón en el balcón del área y conectó un derechazo que es estrelló en el larguero y cayó como un misil dentro de la portería de Martin Dubravka.

It got exciting at the end there didn't it 🥵#NEWMCI 2-2 pic.twitter.com/gLLW2xuGIl