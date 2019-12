Paul Pogba regresó en la caída del Manchester United ante Watford

EFE

El Watford, colista de la Premier y que solo había ganado uno de los diecisiete partidos que había disputado, ganó al Manchester United (2-0) en el regreso del francés Paul Pogba a los terrenos de juego y en una tarde negra para el meta español David De Gea.

Es Nigel Pearson el técnico actual del Watford que comenzó la temporada con Javi Gracia al que sustituyó el también español Quique Sánchez Flores. Ningún cambio funcionó hasta ahora.

La visita a Vicarage Road del Manchester United supuso el reencuentro con el triunfo del colista, cuyo único triunfo en la Premier fue el 8 de noviembre pasado, en el campo del Norwich.

