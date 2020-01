Mourinho, amonestado por espiar apuntes en el banquillo del Southampton

GOAL

Tottenham visitó a Southampton en St. Mary's en el primer día del 2020, por la fecha 21 de la Premier League, y cayó 1-0 por un golazo de Danny Ings a los 17 minutos del primer tiempo. Y una de las anécdotas de la jornada fue protagonizada por José Mourinho, que fue amonestado en la segunda parte por 'espiar' los apuntes que hacía el cuerpo técnico del Soton.

Iban 77 minutos de partido cuando Mourinho abandonó su zona de banquillo para 'colarse' en el banquillo local y espiar sin tapujos al entrenador rival, el austriaco Hasenhuttl, que consultaba sus notas en una libreta. El colegiado lo advirtió y le mostró la cartulina amarilla. Sí, Mourinho en estado puro.

