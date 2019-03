Manchester United confirma a Ole Gunnar Solskjaer como su técnico por tres años

EFE

El Manchester United confirmó la contratación de Ole Gunnar Solskjaer como técnico permanente para los próximos tres años.

El noruego llegó en diciembre tras el despido de José Mourinho, con el equipo a once puntos de la cuarta plaza e inmerso en una crisis de resultados tras ser vapuleado en Anfield.

El #MUFC ha confirmado a Ole Gunnar Solskjaer como técnico permanente del club 🙌🙌 pic.twitter.com/HkU74Fqkz3 — Manchester United (@ManUtd_Es) March 28, 2019

En sus tres meses en el club Solskjaer ha ganado 14 de 19 partidos y ha metido al United de lleno en la pelea por el cuarto puesto que da acceso a la Liga de Campeones.



Precisamente en esta competición llegó el éxito más impresionante de Solskjaer, cuando los 'Diablos Rojos' eliminaron al Paris Saint-Germain pese a llegar al Parque de los Príncipes con una desventaja de 0-2.

"Desde el primer día que llegué, me he sentido como en casa en este club tan especial. Fue un honor ser jugador del United y después empezar mi carrera como entrenador aquí. Los últimos meses han sido una experiencia fantástica", explicó el noruego en la página web del club.



"Este es el trabajo que siempre he soñado con tener y estoy más que emocionado de tener la oportunidad de seguir en el equipo durante más tiempo", agregó.



El siguiente partido del United ya con Solskjaer como entrenador permanente será el próximo sábado ante el Watford.