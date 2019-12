Kun Agüero fue elegido como el "ícono de la década" de la Premier League

GOAL

Más allá de la interminable discusión acerca del final de la década, si es el 31 de diciembre del 2019 o del 2020, la BBC decidió realizar varios balances de los últimos diez años de la Premier League de acuerdo a la votación de sus lectores. Y en uno de los más importantes, el destacado fue un argentino.

No podía ser otro que Sergio Agüero el elegido como "el jugador ícono de la década", después de llevar a Manchester City a la gloria después de 40 años y de mantenerlo en lo más alto desde el primer título logrado en la temporada 2011-12. Justamente su agónico gol de volea ante Queens Park Rangers, para pasar del 3-1 al 3-3 en la última jornada y consagrarse campeón, quedó en el tercer puesto de los momentos más importantes de esta era.

