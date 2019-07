Kovacic oficialmente ficha del Chelsea

EFE



Como ya había anunciado el Chelsea de forma accidental, con una publicación que saltó antes de tiempo en la aplicación oficial del club el pasado sábado, Kovacic abandona el Real Madrid para pasar a pertenecer al Chelsea en una operación de la que no se han dado cifras pero que se acercan a los 45 millones de euros.



"Realmente disfruté de mi temporada cedido en el Chelsea. Me siento cómodo en el club, me gusta Londres y la Premier", aseguró Kovacic en la web del club londinense que abre con su fotografía con la camiseta 'blue'. "Tuvimos un año exitoso, ganamos la Liga Europa y espero poder hacer una gran contribución en las próximas temporadas", dijo.



El Real Madrid anuncia el traspaso en web y agradece el comportamiento del centrocampista croata el tiempo que defendió la camiseta blanca. "El club quiere agradecer a Kovacic todos estos años de entrega, profesionalidad y comportamiento ejemplar, y le desea mucha suerte en su nueva etapa".



Por deseo del propio Kovacic salió cedido la pasada temporada, en la que tuvo la continuidad que deseaba en el Chelsea, jugando 51 partidos con Maurizio Sarri como técnico y siendo pieza importante en el centro del campo.



Antes de firmar por el Real Madrid en 2015, por 30 millones de euros, Kovacic despuntó en el Inter de Milán tras sus inicios en el Dinamo Zagreb. Se marcha del conjunto madridista dejando su nombre inscrito en la plantilla que conquistó por primera vez en la historia de la Liga de Campeones tres ediciones consecutivas.



El jugador que salió del Dinamo de Zagreb ganó también con el conjunto blanco, una Supercopa de España, dos de Europa y dos Mundiales de Clubes, mientras que con el Chelsea consiguió la pasada campaña la Liga Europa.