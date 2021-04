Hinchas del Manchester United invaden el campo de entrenamiento del equipo

EFE

Un grupo de aficionados del Manchester United invadió esta mañana el campo de entrenamiento del equipo pidiendo la dimisión de los dueños, la familia Glazer, como protesta por la incial implicación del club en la Superliga, aunque luego se apartó del proyecto.

Los individuos, que llegaron hasta el campo de entrenamiento y las oficinas del club, se fotografiaron con pancartas en las que exhibían el mensaje "Glazer Out" y pidiendo una reforma del sistema de propiedad de los clubes que incluya al aficionado como parte del accionariado.

The fans only left after manager Ole Gunnar Solskjaer came out to speak to them.



Read more: https://t.co/3kL70bPs6b pic.twitter.com/ylsNwzlkpj