Guardiola: "Me gusta estar en el City, soy feliz aquí"

Con información de GOAL

Quiere seguir en el Manchester City y está feliz con el proyecto que hay. Pep Guardiola entrevistado por DAZN, habló sobre su futuro en los banquillos de la siguiente manera: “Me gusta estar aquí, me gusta mucho el club. Estoy rodeado de amigos que trabajan muy bien y con los que tengo buena conexión. La Premier League es una liga increíble y aún tengo ganas de entrenar”, ha asegurado el técnico de Santpedor.

Tras las marchas de Kompany o David Silva y la previsible de Agüero, el City inicia una nueva etapa con jugadores más jóvenes: “No soy muy partidario de los proyectos en el fútbol porque no duran si no ganas. Inevitablemente estaría encantado de seguir con todos estos jugadores porque han hecho grande este club durante una década pero como todo se acaba, nos vamos renovando, como todos los clubs”, explica, para después asegurar que "tenemos gente joven como Kily-Walker, de Bruyne... gente para cuatro o cinco años mientras se va renovando la plantilla”.

Pep reconoce que: “Ahora sí que parece ser como la Premier que siempre decían que había sido, en la que cualquiera podía ganar en cualquier campo, cualquier rival te podía ganar, etc. Ahora es mucho más”.

Además, el técnico del Manchester City comparte lo que para él hace que un jugador sea importante: “De todos los grandes jugadores que he visto en mi carrera, hay un denominador común: en las cosas que en teoría son más simples, no se equivocan nunca”.

Y con respecto a los jugadores de la cantera, se muestra muy motivado: “Te dan algo que no te lo da otro jugador que viene de fuera en el sentido de “pertenencia” y ojalá pudiéramos jugar con muchos más de ellos”.