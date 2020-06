El United golea al Brighton con doblete de Bruno Fernandes

EFE

Bruno Fernandes, que se ha convertido en la mejor noticia para el Manchester United en mucho tiempo, volvió a completar un partidazo y con dos tantos doblegó al Brighton & Hove Albion (0-3).



El centrocampista luso se está erigiendo en el gran faro de un equipo que parecía a la deriva y junto a Paul Pogba en el centro del campo está por fin dándole sentido al proyecto de Ole Gunnar Solskjaer.



Los 'Diablos Rojos' acudieron al Amex Stadium para seguir acercándose a la Liga de Campeones y sacudieron al Brighton en una gran actuación coral.





Mason Greenwood, una de las perlas del equipo, abrió el marcador con un eslalon. El delantero inglés se adentró en el área, tiró una bicicleta y sacó un disparo raso con la zurda que se coló por el primer palo.



Fernandes no tardó en ampliar la cuenta y con un disparo desde fuera del área, a pase de Pogba, hizo el segundo, con la ayuda, eso sí, de un defensa que desvió el esférico.



La locomotora roja no paraba de funcionar y fue en la segunda parte y con un contraataque cuando puso el 0-3. Nemanja Matic salió con la pelota metiéndole un pase en profundidad a Marcus Rashford, que corrió por la banda. El inglés encontró el centro para Fernandes, que marcó con una volea al primer toque.



A destacar en el United también la actuación del español David de Gea, que no tuvo mucho trabajo, pero aun así realizó varias intervenciones de mérito que evitaron que el Brighton anotase algún gol.



El United afianza la quinta posición de la tabla con 52 puntos, a dos de distancia del Chelsea, que ocupa la cuarta, y con dos de ventaja sobre el Wolverhampton Wanderers.



El Brighton, por su parte, sigue gozando de un colchón de seis puntos respecto al descenso, pero está cada vez más cerca de empezar a complicarse la vida