El Newcastle hurga en la herida del Manchester United

EFE

El Newcastle que languidecía por la Premier lastrado por sus cuatro encuentros sin vencer, encontró el estímulo con la visita del Manchester United, que acentuó su crisis en el estadio de St, James Park donde encajó su tercera derrota de la temporada (3-1) para hundirse más en la clasificación.

Desde que venció el pasado 25 de agosto al Tottenham las 'urracas' no habían sido capaces de sumar los tres puntos. Los empates ante el colista, el Watford, y el Brighton fueron las mejores noticias para el equipo de Steve Bruce que salió malparado de los compromisos contra el Liverpool y, especialmente, frente el Leicester el pasado fin de semana (5-0).

Pero dio la sensación de estar el Manchester United, que transita por la Premier en la mitad baja de la tabla, con tres derrotas y otros tantos empates en los ocho compromisos que ha jugado.

No levanta cabeza el conjunto de Ole Gunnar Solskjaer, que acumula este revés en Newcastle a los sufridos recientemente en el campo del West Ham y en Old Trafford contra el Arsenal (1-1).

Pretendió el Manchester United reconducir su situación en St. Jemes pero nada le salió como quería. No fructificó en ningún caso el dominio que pareció ejercer. Nadie aprovechó las ocasiones claras para batir a Martin Dubravka mientras los locales amenazaban el área de De Gea.

El drama red fue real en el tramo final. A veinte minutos del cierre, cuando una buena jugada del holandés Jetro Willems encontró desmarcado a Matthew Longstaff que, desde la media luna superó, por raso, al meta español del United.

FULL TIME: Newcastle United 1 Manchester United 0



Matty Longstaff's second half strike on his @premierleague debut has given the Magpies a memorable victory over @ManUtd at St. James' Park!



Reaction to follow at https://t.co/6wuhjKS0XX. #NUFC pic.twitter.com/VYeAMPqXDf