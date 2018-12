EFE



El Southampton, con tres goles de cabeza, se convirtió este domingo en la gran jaqueca de un Arsenal que se dejó tres puntos importantísimos (3-2) en el St. Mary's Stadium y que se aleja de las posiciones de Liga de Campeones.



El doblete de Henrikh Mkhitaryan no fue suficiente para los 'Gunners', que tuvieron que poner una defensa de tres de urgencia, con Laurent Koscielny, Granit Xhaka y Stephan Lichsteiner, y sufrieron tres tantos con la testa de Danny Ings, por partida doble, y de Charlie Austin.



Los de Unai Emery se medían a un rival que no ganaba desde el 1 de septiembre y que, desde entonces, solo ha sumado cinco puntos.



Sin embargo, los 'Saints', de la mano de su nuevo entrenador, Ralph Hassenhüttl, quien llevase al RB Leipzig al subcampeonato de la Bundesliga, se pusieron por delante a los veinte minutos.



Ings, cedido por el Liverpool, remató a la red un gran envío desde la banda izquierda, aprovechando el error en el salto de Koscielny, quien no jugaba en Premier desde abril debido a una grave lesión.



El Arsenal respondió rápido y, ocho minutos más tarde, Alex Iwobi encontró a Nacho Monreal en el costado izquierdo. El español alcanzó la línea de fondo y envío un centro a media altura que Mkhitaryan, sin oposición, envío con la cabeza al fondo de la portería local.



Cuando el Arsenal parecía más cercano a la remontada, Ings volvió a adelantar al Southampton. Al filo del descanso, un centro frontal de Nathan Redmond fue rematado por Ings, que se elevó por encima de Lichsteiner y firmó el segundo tanto de los 'Saints'.



Otra primera parte mala para el Arsenal que le tocaba solucionar en los segundos cuarenta y cinco minutos.



Emery quitó a Héctor Bellerín, aquejado de problemas físicos, y metió a Alexandre Lacazette, y fue precisamente el francés el que forzó el segundo gol de los 'Gunners'.



Lacazette le birló la pelota a Oriol Romeu y se la entregó a Mkhitaryan en la frontal del área. El armenio sacó el disparo, que tocó en un defensa, despistó a Alex McCarthy y se coló en la portería.



Los errores defensivos florecían en ambos lados y el Southampton celebró durante unos instantes su tercer gol, hasta que el linier lo anuló por fuera de juego. En un córner, Bernd Leno le sacó una mano magistral a un cabezazo de Maya Yoshida, y el rechace en el área pequeña lo empujó Shane Long, pero en posición antirreglamentaria.



El Arsenal se volcó en busca de los tres puntos y el Southampton lo pilló en una contra. Long puso un pase al segundo palo, Leno erró ostensiblemente y Charlie Austin, que había entrado unos minutos antes, cabeceó prácticamente a puerta vacía.



La derrota deja a los de Emery en quinta posición, con 34 puntos, a tres del Chelsea, que marca la 'Champions'.



El Southampton, con 12 puntos, es decimoséptimo.