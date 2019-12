El City remonta y amenaza segunda plaza del Leicester

EFE

El Manchester City reaccionó y remontó en el Etihad al Leicester, al que amenaza en la clasificación de la Premier en la puja por el segundo puesto que aún conserva el conjunto de Brendan Rodgers en la decimoctava jornada.



El conjunto del español Pep Guardiola, citado con el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, volvió a encadenar dos triunfos seguidos. Ganó en Londres al Arsenal (0-3) y ahora al Leicester (3-1). Un punto separa al City, aún tercero, del Leicester, que ya acumula dos fechas seguidas sin ganar: empató en su campo con el Norwich y encajó contra los 'citizens' su segunda derrota del curso.



Los 'foxes', equipo revelación del curso, asentado en la segunda plaza aunque a diez puntos de distancia del líder, el Liverpool, que tiene pendiente el partido de esta jornada con el West Ham por su compromiso en el Mundial de Clubes, llegó a acumular nueve partidos seguidos ganados antes del traspié con el Norwich.





En el Etihad se puso por delante en el marcador a los veintidós minutos, al contraataque. Harvey Barnes filtró un pase a Jamie Vardy que emprendió una carrera en solitario desde el centro del campo y enfiló la portería de Ederson. El internacional inglés superó en velocidad a Fernandinho, se plantó delante del meta local y picó el balón, que alcanzó la red.



El City, que tuvo el dominio de la pelota la mayoría del tiempo, logró el empate a la media hora. Un cambió de orientación de juego de Benjamin Mendy llevó la pelota a Riyad Mahrez, pegado a la banda izquierda. Se hizo hueco, sorteó a su marcador y disparó desde la frontal. La pelota fue desviada por un defensa y superó a Kasper Schmaichel.



Resultó un alivio para el equipo de Guardiola el gol logrado al borde del descanso, que llegó de penalti. Ricardo Pereira trabó a Raheem Sterling dentro del área. Ikay Gundogan transformó desde los once metros y puso por delante a los locales.



Careció de contundencia y convicción el equipo de Rodgers para igualar el partido que sentenció el brasileño Gabriel Jesús en el 69. Una gran acción del belga Kevin de Bruyne que centró al segundo palo. El brasileño solo tuvo que empujar la pelota a la red.



El triunfo acentúa la puja por el segundo puesto. El Leicester supera en solo un punto al Manchester City. Lejos está el Liverpool, a diez y once respectivamente, que domina la competición.



El Manchester City afrontó el choque con el Leicester con el siguiente once: Ederson, Kyle Walker, Nicolas Otamendi, Fernandinho, Benjamin Mendy, Kevin De Br+uyne, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus y Raheem Sterling



Después, Rodri ocupó el puesto de Gundogan en el minuto 79. También saltó al campo Phil Foden, que sustituyó a Sterling en el 89 y Sergio Agüero, que salió de De Bruyne en el tiempo añadido.