El 'boxing day' activa al Manchester United

El boxing day reactivó al Manchester United, que ofreció una de sus mejores versiones de la temporada para remontar y golear al Newcastle (4-1), con el francés Paul Pogba otra vez en el campo una vez superada su lesión.

El conjunto de Ole Gunnar Solskjaer impuso un alto ritmo sobre el terreno de juego y tuvo contundencia en los metros finales ante un rival que disfruta de una temporada sosegada, lejos de la amenaza del descenso de años anteriores, acomodado en el ecuador de la clasificación.

El United, que ahora tiene a tiro los puestos europeos, fue sorprendido por su rival pasado el cuarto de hora, en un contraataque que inició el joven Matthew Longstaff en compañía del brasileño Joelinton. El sudamericano se deshizo de su marcador y devolvió el balón a su compañero. Longstaff buscó espacio, lo encontró y superó a David De Gea.

El cuadro de Solskjaer reaccionó con firmeza. Arrinconó a los visitantes y tardó siete minutos en empatar después de una jugada por la banda izquierda que termina con la pelota en los pies de Andreas Pereira dentro del área. El brasileño se lo cedió al francés Anthony Martial, que disparó raso para batir al portero Martin Dubravka que pudo hacer algo más.

Fue Martial el hombre del partido. Más activo que en otras ocasiones fue siempre una amenaza para 'las urracas'. Desveló el galo las carencias del conjunto de Steve Bruce en defensa.

