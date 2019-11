Dura crítica de Mourinho a Pep Guardiola por las palabras contra el VAR

GOAL

Jose Mourinho se refirió a Pep Guardiola y a su City tras la derrota cosechada ante el Liverpool en el partidazo de la Premier (3-1).

El técnico portugués analizó lo ocurrido en Sky Sports y se refirió a las críticas y quejas de Guardiola tras el partido con su sarcástico agradecimiento al trío arbitral por su partido.

Pep Guardiola is not happy 😡



