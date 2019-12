Doblete de Rashford castiga al Tottenham en regreso de Mou a Old Trafford

EFE

Un año después de su salida de Old Trafford, el Manchester United se vengó de la aciaga etapa de José Mourinho en el club y le venció con un 2-1 que pudo ser mayor de no ser por la maravilla de Dele Alli y las paradas del argentino Paulo Gazzaniga.



En el regreso de 'The Special One', el United completó uno de los mejores que se le recuerdan para derrotar al Tottenham y vengar lo ocurrido en este mismo estadio el año pasado, cuando los 'Spurs' arrasaron a Mourinho por 0-3.



Un brillante Marcus Rashford dirigió a los suyos con dos tantos, uno de ellos de penalti, mientras que en el Tottenham solo se pudo rescatar el golazo de Dele Alli, uno de los mejores del año, y las paradas de Paulo Gazzaniga, cuyos guantes evitaron una goleada aún mayor.



Tras tres victorias consecutivas, quizás se esperaba en Old Trafford una salida diferente del Tottenham, que, sin embargo, apareció perdido en el campo. Sus dos pivotes, Moussa Sissoko y Harry Winks, apenas encontraron el pulso al partido y el equipo londinense estaba partido, a merced de los 'Diablos Rojos'.





En el minuto 6 llegó el primer golpe del United. Error del colombiano Davinson Sánchez atrás, buena pelea de Lingard para rebañar el esférico y Rashford, que recibió en última instancia, batió a Gazzaniga en el primer palo.



Se sucedieron a partir de ese momento las intentonas del United. Rashford la tuvo de falta, ligeramente desviada, el joven Greenwood se topó con Gazzaniga. El propio Rashford chocó con el larguero y con el argentino en un magistral disparo desde la frontal. Lingard mandó un disparo rozando la escuadra.



Era una goleada pintada por un 'casi'. Los escasos centímetros que apartaban al United del segundo dieron vida al Tottenham, que casi sin quererlo, se encontró con el empate.



Un balón llovido dentro del área, muy llovido, lo pincho Alli entre dos defensas. Una especie de 'sombrerito' con el que dejó clavados a los del United y se acomodó la pelota para reventar ante David de Gea.





De la nada, Mourinho sacaba oro. Pero todo ese trabajo lo echó a perder Sissoko nada más comenzar la segunda parte. El medio francés derribó de forma infantil a Rashford dentro del área cuando se cumplía un minuto de juego y Paul Tierney señaló una pena máxima que el propio Rashford transformó, logrando su décimo segundo tanto esta temporada.



Y fue el punto final. Ni el Tottenham creó peligro en toda la segunda parte ni el United buscó con ahínco el tercero. La vuelta de Mourinho a Old Trafford se saldó con una derrota, una gran primera parte y una segunda insulsa, que da alas al United y devuelve a la tierra al Tottenham.



Los 'Diablos Rojos' ascienden hasta la sexta posición, con 21 puntos, mientras que el Tottenham cae hasta la octava, con 20 unidades.