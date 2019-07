Chicharito dice que su futuro no depende de él

GOAL

Javier Hernández ha sido vinculado con varios clubes en el presente de mercado de pases. Sin embargo, las salidas de Marko Arnautovic y Andy Carroll han condicionado el futuro de Chicharito, al punto que el propio delantero reconoce que no sabe dónde jugará la próxima temporada.

"Es una decisión que no está en mis manos. No depende de mí. Puedo decirle al club que quiero irme, pero si no viene nadie, no queda nada. De la misma manera puedo decir que quiero quedarme, pero la directiva decide", dijo el atacante de West Ham en una entrevista con Sky Sports.

Chicharito vio minutos en la derrota ante Newcastle, por el tercer lugar de la Premier League Asia Trophy. Y tras el culminar el compromiso, Manuel Pellegrini dejó claro que considera al mexicano como una opción para hacerle competencia a Sebastien Haller, reciente refuerzo del club.

"Tenemos a Sebastien Haller que acaba de llegar al club y también tenemos a Javier Hernández y Antonio, que son dos jugadores que también pueden jugar como delantero. Hasta el último día o la última hora del mercado de fichajes, puedes hacer cambios, pero creo que en este momento, con esos jugadores tenemos buenas opciones", dijo el Ingeniero.