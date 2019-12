Chelsea se afianza en su lucha por los puestos europeos de la Premier

EFE

El Chelsea y el Leicester City continúan con su propósito de asegurar los puestos de Liga de Campeones y, con los triunfos ante Aston Villa y Watford, consolidan sus posiciones de privilegio en la Premier League.

Los 'Blues', lastrados por no poder fichar, siguen sacando rédito de sus jóvenes valores. Dos tantos, uno de Tammy Abraham y otro de Mason Mount, sirvieron para aplacar al Aston Villa en Stamford Bridge.

El de Abraham, tras asistencia del también mirlo Reece James, supuso su vuelta a la Premier tras superar la lesión de cadera que sufrió recientemente en la 'Champions' ante el Valencia.

That's it!!! Three points for the Blues! 😁#CHEAVL pic.twitter.com/OZChYrtPjD