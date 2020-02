Agüero falla penalti pero el City gana con gol de Gabriel Jesús

EFE

Un gol del brasileño Gabriel Jesús a diez minutos del final dio la victoria en el King Power Stadium al Manchester City, que el miércoles próximo visita el estadio Santiago Bernabeu en la primera cita de los octavos de final de la Liga de Campeones.



Más allá del enfrentamiento continental la victoria sirve al City para asentarse en la tabla como segundo clasificado. Aleja ahora en siete puntos al Leicester, tercero en la tabla y que acumula ya tres partidos sin ganar. El campeón, no obstante, está a diecinueve puntos del liderato que ostenta el Liverpool, que tiene pendiente su partido de la vigésima séptima sesión.



No hizo reservas en su once Pep Guardiola a pesar de la cita del miércoles contra el Real Madrid. Solo cuenta con las bajas del alemán Leroy Sané y de Raheem Sterling el técnico español, que dejó a David Silva, tocado tras el duelo contra el West Ham, entre los suplentes.





La amenaza inicial del Leicester, asentado en la tercera plaza pero lejos del gran nivel ofrecido en la primera mitad de curso, fue un simple amago. El dominio pasó al cuadro visitante después de que Jamie Vardy rematara al poste izquierdo a los ocho minutos.



El atacante inglés, un islote en la punta del conjunto de Brendan Rodgers, fue el único que inquietó a al City, que pudo marcar en varias ocasiones. Primero, a renglón seguido de la de Vardy, de Riyad Mahrez, deshecha ya por Schmaichel.



Más tarde el portero danés frustró un intento de Ilkay Gündogan tras un saque de esquina. El meta sostuvo al conjunto de Rodgers, en manos de su rival y solo pendiente de cualquier pérdida de balón que animara a sus jugadores a ejecutar el contraataque.



Ederson solo intervino en un tiro libre ejecutado por James Maddison, pegado al palo, al borde del descanso.



El Manchester City acentuó su dominio tras el descanso. A la hora de partido tuvo el equipo de Guardiola su mejor ocasión cuando un disparo de Ikay Gundogan dio en una mano de Dennis Praet, dentro del área y fue, advertida por el VAR. Lanzó el penalti Sergio Agüero y detuvo Schmaichel.



El argentino tuvo otra buena ocasión después pero volvió a encontrarse con la respuesta del portero local, de lejos el mejor de su equipo.



Pep Guardiola optó por retirar a Sergio Agüego en el cuarto de hora final y dio entrada al brasileño Gabriel Jesús. El cambio surtió efecto enseguida. Solo necesitó el atacante tres minutos. Ryad Mahrez, en la media luna y rodeado de contrarios, envió la pelota a Gabriel Jesús, que encaró en solitario a Schmaichel y llevó el balón a la red.