Las selecciones de Turquía e Italia, ambas eliminadas de la lucha para clasificarse para el Mundial de Qatar 2022, disputarán un partido amistoso, y a priori intrascendente, que se presenta como el primer paso de la selección 'azzurra' hacia la reconstrucción tras la catástrofe ante Macedonia del Norte (0-1).



Italia no puede volver atrás y deshacer la debacle que les dejó fuera de un Mundial por segunda vez consecutiva. La victoria no supondría, ni mucho menos, la redención la 'azzurra', pero el partido tiene más trascendencia de la que parece para los italianos. Una derrota ante Turquía en un partido entre eliminados no haría sino empeorar, aún más, la situación.



Todo apunta a que el seleccionador, Roberto Mancini, seguirá en el banquillo y al frente del proyecto un ciclo más, al menos hasta la Eurocopa de 2024, pese a los rumores de despido y de dimisión que se generaron en Italia. Este lunes, el técnico dejó entrever que hay buena relación con el presidente de la Federación Italiana de Fútbol y que su deseo es seguir.

#Azzurri 🇮🇹



Luiz #Felipe has left the squad, the Azzurri will train at Coverciano tomorrow morning before their departure to Konya.



👉 https://t.co/7Qa07RTd3e#VivoAzzurro pic.twitter.com/kfpZmBn9cm — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) March 27, 2022

"Tengo ganas de quedarme porque todavía soy joven, mi objetivo era ganar una Eurocopa y un Mundial. Hablé con el presidente Gabriele Gravina en los últimos días, creo que estamos de acuerdo en todo. Hablaremos con calma", declaró en rueda de prensa.



Para el choque está previsto que el técnico varíe y otorgue oportunidades a jugadores jóvenes que no estuvieron ante Macedonia del Norte para empezar a forjar el nuevo camino de Italia. Scamacca y Zaniolo en ataque, así como Tonali y Locatelli en el centro del campo, podrían ser las grandes novedades en el once titular que comparezca ante la selección que dirige el alemán Stefan Kuntz



De momento, Mancini no podrá contar para el partido con Verrati, Berardi, Mancini, Luiz Felipe, Insigne, Immobile, Jorginho, Politano y Florenzi por molestias musculares, a los que, según confirmó el propio técnico en rueda de prensa, mandó de vuelta con sus respectivos clubes.

¡SIGUE! En charla 🎙 previa al duelo ante Turquía 🇹🇷, Roberto Mancini 🧠 habló sobre su continuidad como DT de Italia 🇮🇹: "Mi objetivo era ganar una Eurocopa y un Mundial. Tenemos que aplazar el Mundial, pero todavía puedo divertirme y organizar algo importante con los chicos". pic.twitter.com/01u5th09ND — GOLPERU (@GOLPERUoficial) March 28, 2022

El combinado italiano viajará esta tarde a la ciudad de Konya (Turquía), en la que jugarán por primera vez en su historia. Turquía es uno de los rivales favoritos de los 'azzurri', con el que no conocen la derrota y acumulan un bagaje de ocho victorias y tres empates.



Sin embargo, los turcos se antojan como un rival más complicado, sobre el papel, que los macedonios. A punto estuvieron de igualar el partido de semifinal de repesca contra Portugal en los minutos finales y dar otra sorpresa, pero Burak Yilmaz erró desde los once metros el que hubiera sido el empate a dos en el minuto 85.



El último enfrentamiento entre ambos conjuntos fue en la pasada Euro 2020 que Italia ganó. El duelo abrió el campeonato y se saldó con un contundente 0-3 en favor de los italianos gracias al doblete de Immobile y al tanto de Insigne, que no estarán en el encuentro.