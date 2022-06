EFE

Un tanto de Neymar de penalti dio la victoria a Brasil ante Japón en un partido amistoso celebrado en Tokio, en el que los sudamericanos se encontraron con un combativos "samuráis azules" capaces de ponerlos en apuros en varias fases del partido.



La "canarinha" se impuso en este igualado encuentro preparatorio para el Mundial de Catar, celebrado bajo una intensa lluvia en el Estadio de Tokio, el mismo escenario donde la selección olímpica brasileña conquistó el oro en los Juegos de la capital nipona el año pasado.



Japón llegaba al choque de golear a Paraguay por 4-1 en otro amistoso disputado la semana pasada, mientras que Brasil había endosado a Corea del Sur un 5-1 en Seúl en la primera cita de su gira asiática.

FIM DE JOGO! Mais uma vitória da #SeleçãoBrasileira na reta final de preparação para a Copa do Mundo. Vamos!!



🇧🇷 1x0 🇯🇵 | #BRAxJAP pic.twitter.com/4aRVYUWDZZ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 6, 2022

Apenas se habían cumplido dos minutos de juego cuando una jugada entre Vinícius, Neymar y Paquetá terminó en el palo de Gonda. Era un aviso de que al mínimo resquicio en la defensa nipona, podían hacer mucho daño con su enorme calidad.



Una vez el once nipón se ordenó mejor sobre el rápido césped del Estadio Olímpico de Tokio, los locales también comenzaron a generar cierto peligro con su movilidad en ataque, especialmente con las internadas de Minamino e Ito.



Neymar tuvo otra ocasión clara en el minuto 18 que despejó el meta nipón, y los japoneses dispusieron de una doble oportunidad en un saque de córner poco después.



La velocidad de los japoneses para atacar y replegarse incomodaba pero no desesperaba a los latinoamericanos, que tocaban y tocaban al borde del área rival o recurrían a tiros lejanos de Neymar y a regates de Vinícius.



En los últimos minutos del primer tiempo, un lanzamiento de falta de Raphinha se marchó cerca del poste izquierdo y Neymar volvió a probar a Gonda con un derechazo dentro del área.

¡IGOOOOL DE BRASIL!



De penal, Neymar anota el 0-1 para la Canarinha



🍿 Disfruta del amistoso 🇯🇵 Japón vs. Brasil 🇧🇷 een vivo por beIN SPORTS XTRA Ñ.



🔗: https://t.co/fJV1gI8QT9 pic.twitter.com/dJlbUCF8MY — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) June 6, 2022



Brasil salió en la segunda mitad con las líneas más adelantadas para dificultar la salida de balón nipona, con un omnipresente Neymar en cada uno de los ataques que no terminaban de fructificar.



Japón, con los jugadores de refresco arriba Kamada y Maeda, encontraba espacios al contraataque ante el combinado dirigido por Tite, quien a su vez sacó a Gabriel Martinelli y Gabriel Jesús por Vinícius y Raphinha, ambos con escasa participación en la segunda mitad.



Tite quiso meter aún más pólvora a falta de 20 minutos de partido e introdujo a Thiago Silva y Richarlison. Este último fue objeto de penalti por un defensa nipón cuando intentaba cazar un rechace a tiro de Neymar.

A festa do gol brasileiro contra o Japão! Mais um jogo, mais uma vitória da #SeleçãoBrasileira. A Copa do Mundo tá chegando, hein? VAMOS!



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/At9WcrcUhc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 6, 2022





La estrella del PSG fue el encargado de convertir la pena máxima en el minuto 77 para adelantar a los suyos, y de paso recortar distancias ante la marca histórica de goles con la selección de Pelé, que le queda a sólo tres tantos.



Los japoneses apretaron con el aliento de su público en el tramo final, reclamaron otro penalti a falta de cinco minutos y dispusieron de varias llegadas con mucha intención que no lograron materializar.



Brasil logró así su victoria número once ante Japón en partidos oficiales, en los que los nipones únicamente han logrado arrancar dos empates.



El bloque entrenado por Hajime Moriyasu, no obstante, volvió a mostrar su crecimiento competitivo con la vista puesta en Catar, donde se medirá en fase de grupos a España.