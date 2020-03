EFE

El mariscal de campo estelar de los Seahawks de Seattle, Russell Wilson, y su esposa Ciara, anunciaron que harán un donativo de un millón de comidas para ayudar a los afectados por el brote epidémico del coronavirus.

En un vídeo de un minuto publicado en Twitter, la pareja dijo que se están asociando con Food Lifeline de Seattle, cuyo sitio web afirma que distribuye alimentos a más de 300 bancos de alimentos, refugios y programas de comidas en todo el oeste del estado de Washington.

En el vídeo, Ciara también alentó a la audiencia a donar y practicar el distanciamiento social que ayude a toda la población a superar la pandemia del coronavirus.

El oeste del estado se ha visto muy afectado por el brote de coronavirus y el desarrollo del COVID-19.

The world needs us ALL. Unprecedented times. @Ciara & I are supporting our community in Seattle by donating 1 million meals with Seattle @FoodLifeLine https://t.co/TMUkkwjDV6 Rally & support your local food bank @FeedingAmerica

Let’s all keep the Faith during this difficult time pic.twitter.com/i2oJnQoOgb