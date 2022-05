EFE

El eritreo Biniam Girmay (Intermarché) deberá guardar reposo absoluto después de la lesión ocular que se produjo al abrir la botella de vino espumoso en el podio y recibir el impacto del tapón en el ojo izquierdo, por lo que no podrá continuar en el Giro de Italia.



"Estoy feliz por la victoria de ayer, pero un poco triste por lo que pasó en el podio,. Cuando volví del hospital todos estaban felices, pero también un poco preocupados. Desafortunadamente no estaré en la salida este miércoles. No puedo continuar el Giro, porque mi ojo necesita un descanso. Estoy deseando que llegue el resto de la temporada. Gracias a todos por todo el apoyo" , dijo en las redes del equipo Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux .



Los exámenes médicos revelaron una hemorragia en la cámara anterior del ojo izquierdo de Biniam Girmay. La evolución de su lesión va en la dirección correcta y será seguida de cerca por un equipo médico en los próximos días.



"Para minimizar el riesgo de expansión hemorrágica y presión intraocular, se recomienda evitar actividades intensivas. Nuestra prioridad es la recuperación total de la lesión y por eso hemos decidido, en consulta con el ciclista y la dirección deportiva, que Biniam no presentarse al inicio de la 11ª etapa ", dice el informe del doctor Piet Daneels.