Roland Garros se retrasa a septiembre y octubre por el coronavirus

El torneo de Roland Garros de 2020 se jugará del 20 de septiembre al 4 de octubre y no entre finales de mayo y principios de junio, como estaba previsto, a causa del coronavirus, informaron este martes los organizadores.

"Las medidas de confinamiento en vigor hacen imposible la preparación y la organización del torneo en las fechas", indicó en un comunicado la Federación Francesa de Tenis (FFT), organizadora del torneo.

La decisión se produce cinco días después de que la ATP anunciara la anulación de todos los torneos previstos hasta el 22 de abril próximo, lo que incluye las citas de Indian Wells, Houston, Marrakech, Montecarlo, Barcelona y Budapest.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA