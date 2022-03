Catalina Uribe

La eliminación de Colombia de Qatar 2022 fue la crónica de un fracaso anunciado.



Y aunque muchos pueden considerar que sólo fue un tropiezo, pues los cafeteros no son precisamente una de las selecciones consideradas como top en el fútbol mundial, para sus aficionados, además de para varios expertos, su nivel en la última década la hacía destacarse en la élite.



Pero, ¿qué llevó a Colombia a quedar fuera del Mundial?



En realidad, el hecho de que no se le hayan dado todos los resultados en la última jornada de las eliminatorias fue solamente la gota que rebasó una copa que los dirigidos por Reinaldo Rueda fueron llenando a lo largo de la competición.



Aunque empezaron con un optimista triunfo sobre Venezuela y un buen empate sobre Chile, las goleadas por 0-3 de Uruguay y por 6-1 de Ecuador los dejaron no sólo humillados, sino que Carlos Queiroz se quedó sin su trabajo como seleccionador.





Y todo pareció ir en caída libre desde ahí, pues pese a vencer 0-3 a Perú en Lima y 3-1 a Chile en Barranquilla, cayeron en una racha en la que no pudieron hacer goles en 7 partidos, en los cuales incluso perdieron tres de ellos por 1-0 ante Perú como local y con Brasil y Argentina como visitante.



Estos resultados los llevaron a llegar con sólo 17 puntos a las últimas dos fechas, por lo que las opciones de clasificar al Mundial eran mínimas.



Lo curioso es que, durante varias fechas, algunas selecciones ‘parecían’ jugar para ellos, por lo que estuvo mejor ubicado en la tabla, pero todo era una ilusión, puesto que el equipo no jugaba bien y no era capaz de anotar, ni mucho menos de ganar.



Es decir, ni Reinaldo, con sus planteamientos erróneos y con su ceguera ante las fallas de su equipo, ni los jugadores, que no lograron mostrar el talento que tienen, hicieron la tarea y llegaron al fin de año prácticamente perdiendo el curso.



Por eso, cuando golearon 3-0 a una Bolivia prácticamente juvenil en Barranquilla y cuando vencieron con mucho sufrimiento a Venezuela en Puerto Ordaz, no fue suficiente, porque Perú acabó con todas las esperanzas al quedarse con cupo para el repechaje.



En síntesis, Colombia no hizo la tarea y se quedó sin clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sólo resta ver si los directivos del fútbol colombiano se dan cuenta de que es tiempo de hacer una reestructuración profunda en la selección para iniciar el camino y asegurar su presencia en Canadá/Estados Unidos/México 2026.