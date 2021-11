Catalina Uribe

Tras la salida de Ronald Koeman del banquillo del Barcelona, los culés estaban contando las horas para que su leyenda Xavi Hernández se convirtiera en su nuevo DT.



Pero, ¿es Xavi el indicado para devolver al cuadro blaugrana al lugar que suele ocupar en el mundo del fútbol?



Después de los 25 títulos que conquistó en los 17 años que defendió los colores del primer equipo del Barça, entre 1998 y 2015, incluidas ocho Ligas y cuatro UEFA Champions League, todos seguidores culés esperan que se repita con él la exitosa historia como entrenador que ya vivió el ídolo del Real Madrid, Zinedine Zidane.



En este sentido, si hay algo que tiene a su favor es que lleva el ADN Barça en su sangre, pues no sólo brilló en el primer equipo, sino que fue formado en la Masía, puesto que llegó al Alevín A del fútbol base en la temporada 1991-92.



Dicho conocimiento tan profundo de la filosofía blaugrana, así como su cercanía con los cuatro capitanes del equipo, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Jordi Alba, será sin duda muy importante a la hora de trabajar con ellos y con el resto de la plantilla para mejorar la actual situación.



Por el contrario, su principal desventaja es su falta de experiencia como entrenador, pues solamente ha dirigido el Al-Sadd de la Liga de las Estrellas de Qatar, con el que conquistó varios títulos locales, además de jugar la Liga de Campeones de Asia y el Mundial de Clubes de 2019, en el que llegó a cuartos de final.





No obstante, no ha tenido experiencia como entrenador en Europa, por lo que puede ser contraproducente que su primer trabajo sea en un club tan exigente como el Barça, en el cual le pedirán resultados casi de inmediato.



Y si bien puede suceder que logre el mismo efecto que Zidane cuando estuvo en el Madrid, también podría fracasar como DT blaugrana, lo que no le agradaría para nada a algunos intolerantes hinchas culés, como ya lo demostraron con sus ataques a Ronald Koeman.



En síntesis, la experiencia de Xavi Hernández como jugador del Barcelona podría ser el gran factor a su favor en su nueva etapa como entrenador, aunque su joven carrera en los banquillos podría influir en que logre resultados positivos pronto. Sólo resta ver qué terminará siendo más determinante y si conseguirá que los blaugranas salgan pronto de la crisis con él como DT.