Catalina Uribe

El fútbol y la música tienen una relación simbiótica, tanto que casi todos los clubes del mundo tienen un tema que sus aficionados cantan a todo pulmón y que resume la pasión de ese equipo.

Esta conexión no es ajena a mi gusto, por lo que he escogido las tres canciones futboleras que más me llegan al alma.



La primera es el fiel reflejo de mi lado rockero y clásico. Se trata de 'We are the Champions' de Queen, el himno futbolero por excelencia que la icónica banda británica incluyó en 1977 en el álbum 'News of the World', y que se ha convertido en el favorito para las celebraciones de los títulos alrededor del mundo.

Si el primer tema me hace sentir en un estadio, el segundo me trae recuerdos de mi primer mundial como periodista deportiva. Se trata del 'Waka Waka', la canción oficial de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, interpretada por la colombiana Shakira.



Y es que esta canción la recuerdo con mucho cariño, pues sonaba cada vez que empezaba la transmisión de los partidos en el que fue mi primer mundial en este trabajo.

Otro dato interesante de este tema, en cuyo videoclip participaron Lionel Messi, Dani Alves, Rafael Márquez, Gerard Piqué y Carlos Kameni, es que el romance entre el fútbol y la música se consolidó con el inicio de la relación entre la colombiana y el defensa español del Barcelona a principios de 2011, pero que se conocieron precisamente gracias a esta canción.

Quisiera cerrar con la melodía que me conecta con el equipo de mis amores. Se trata de 'Millonarios será campeón', un tema tropical que se convirtió en éxito en Colombia en los años 70 gracias a la popular orquesta venezolana Billo's Caracas Boys.

Además de ser mi tema favorito para celebrar cuando Millos conquista un título, en especial la estrella número 15 en el fútbol colombiano, lo que más me gusta es la historia que hay detrás de ella, pues es en realidad es una adaptación de 'Magallanes será campeón', canción que la Billo's había dedicado al equipo de béisbol de su país.

Luego de compartirles mi ecléctica lista de las tres melodías futboleras que me llegan al alma y me hacen bailar, la pregunta es: ¿cuál es la suya?