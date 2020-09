Catalina Uribe

Después de diez días de especulaciones y mucho drama, finalmente Lionel Messi decidió quedarse un año en el Barcelona.

La confirmación llegó de la boca del mismo Leo, quien en una entrevista exclusiva con GOAL contó cómo había vivido estos últimos días y por qué había tomado esta decisión, luego de que tenía claro que quería marcharse.

Pero, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo sucedido entre el argentino y el cuadro blaugrana?

Primero, y lo más importante, diría yo, es el hecho de que Messi no se está quedando precisamente porque quiere, sino porque las directivas del Barça, específicamente el presidente Josep María Bartomeu, lo habrían obligado a cumplir el año que le queda de contrato.

No obstante, aunque Leo explicó que no fue nada fácil, esta decisión muestra su amor por el cuadro blaugrana, pues decidió sacrificar su felicidad para no perjudicar al club, como él mismo lo dijo: "Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida".

Segundo, este fue un proceso donde más que recibir información estuvimos bombardeados de rumores que le hicieron mucho daño tanto a la imagen del club como a la de Messi. Mientras unos quedaron como los 'ogros' del paseo que no querían dejar salir a la 'pobre Pulga', el todavía capitán culé fue pintado como un niño caprichoso que estaba dispuesto a hacerle mucho daño al equipo.

Pero, más allá de todo lo sucedido, las preguntas claves son: ¿Cómo será la relación de Messi con los directivos y el cuerpo técnico ahora que se queda 'a las malas'? ¿cómo queda la imagen del argentino ante los aficionados?

En síntesis, el 'culé-bron' entre Lionel Messi y el Barcelona llegó a su fin, un final imperfecto y lleno de dudas a futuro. Vamos a ver qué pensamos de esta decisión cuando termine la temporada 2020-21.