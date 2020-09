Catalina Uribe

Aunque LaLiga 2020-21 inició el fin de semana pasado, el debut del actual campeón, Real Madrid, será el próximo domingo, cuando visite a la Real Sociedad.

No obstante, el cuadro merengue llega esta temporada luego de un verano atípico, no sólo porque el anterior torneo terminó apenas el 19 de julio, sino que, como caso curioso, no ha hecho ningún fichaje, y sus únicos ‘refuerzos’ son los que regresan de cesiones, como Álvaro Odriozola o Martin Ødegaard.

Pero, además de eso, ¿qué mas debe preocuparle a Zinedine Zidane de cara a la nueva temporada?

La principal preocupación es sin duda Eden Hazard. El belga llegó el verano pasado como la contratación estrella, pero no ha hecho sino decepcionar a todos pues, además de no haber mostrado sus cualidades, sólo ha logrado hacer un gol en los 1.545' que ha jugado en todas las competiciones.

Así mismo, otro problema podría ser su estado físico, puesto que no sólo ha sido víctima de las lesiones, sino que se cuestiona el hecho de que al parecer regresó de vacaciones con algo de sobrepeso, lo que para más de uno lo hace ver poco profesional.

Por eso, tanto la ausencia de fichajes como los problemas con Hazard nos dejan muchas preguntas sobre el estado actual del Madrid.

¿Quiere decir que la plantilla del cuadro merengue es lo suficientemente robusta como para enfrentar la nueva temporada? ¿Tanto Zidane como las directivas confían en que este año sí se destacará el belga? ¿El plan es darle más oportunidades a los jóvenes y convertirlos en la columna vertebral del equipo? ¿La falta de fichajes se debe más a la crisis económica que ha causado la pandemia del coronavirus o hace parte del proyecto del club?

En síntesis, teniendo en cuenta que la actual situación del Real Madrid parece generar más interrogantes que certezas, vamos a ver si esta plantilla será suficiente para satisfacer las expectativas del equipo de Zinedine Zidane, tanto en LaLiga como en la Champions League.