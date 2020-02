Catalina Uribe

El presente del colombiano James Rodríguez es bastante preocupante.

El mediocampista, que prácticamente no ha tenido oportunidad de ser titular con el Real Madrid esta temporada, tuvo una opción de oro en el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, pero ésta se le escapó de las manos.

En dicho encuentro, además de no haber tenido mucha incidencia en el juego del cuadro merengue, que terminó eliminado, tuvo que ser sustituido en el descanso por una lesión en la cadera, de la cual no se sabe mucho, pues el equipo no ha publicado un comunicado con el respectivo parte médico.

Entonces, ¿a qué se debe esta situación?

Además de los evidentes problemas físicos, que son cada vez más frecuentes, lo de James parece ser más un tema de mentalidad que otra cosa. Esto se evidencia en que últimamente lo que más atrae la atención de su vida son sus lesiones, sus cambios de imagen o las decisiones que toma en su vida privada, en vez de que lo que se comente de él es que brilló en la cancha.

Pero, ¿qué debe hacer si quiere cambiar su situación?

James debe ser 100% disciplinado en el Madrid si quiere mantenerse en el equipo, además de que debe madurar y debe manejar mejor sus suplencias, pues si sigue teniendo problemas de indisciplina, su relación con el técnico francés se va a erosionar aún más.

En síntesis, el éxito de James Rodríguez depende de sí mismo. Vamos a ver si muestra que ha madurado y si su trabajo duro se ve recompensado en el Real Madrid.