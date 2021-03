Catalina Uribe

La fecha FIFA de marzo de 2021 será recordada porque la Conmebol decidió que su doble jornada eliminatoria no se llevara a cabo, puesto que los jugadores de las selecciones sudamericanas que juegan en clubes europeos no fueron prestados debido a las restricciones por la pandemia del Covid-19.



No obstante, el resto de las competiciones se mantuvieron, por lo que varios jugadores claves sí han jugado con sus seleccionados.



Pero, esta situación ¿afecta o beneficia a clubes como el Real Madrid o el PSG?

🌐 ¡Compromisos internacionales de nuestros madridistas en el día de hoy!



🇭🇷 Croacia 🆚 Malta 🇲🇹

⏰ 20:45 CEST

👊 @lukamodric10



🇧🇪 Bélgica 🆚 Bielorrusia 🇧🇾

⏰ 20:45 CEST

👊 @thibautcourtois pic.twitter.com/4EQp5pSzGl — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 30, 2021



En el caso del cuadro merengue, Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Luka Modric y Raphael Varane están con sus selecciones, por lo que podrían llegar cansados al duelo del sábado ante el Eibar. Además, lo de Toni Kroos es aún más grave pues, aunque estaba convocado con Alemania, ni siquiera pudo jugar, pues sufrió problemas musculares y tuvo que regresar a Madrid.



Sin embargo, Zinedine Zidane ha aprovechado el hecho de que Karim Benzema no ha sido llamado con Francia y que Casemiro no jugó las selecciones sudamericanas con Brasil para fortalecerlos físicamente, lo que les permitirá llegar frescos a los próximos partidos del Madrid.



Por su parte, el PSG está en una situación similar pues, aunque Kylian Mbappé está jugando las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con Francia y Keylor Navas está con Costa Rica, Neymar, Marquinhos, Ángel Di María y Mauro Icardi se quedaron en París.



Esto es particularmente benéfico para Neymar, que ha tenido la oportunidad de seguir tomando forma tras su lesión, en especial para el vital duelo contra el Lille el sábado, que será clave en la lucha por la Ligue 1. Igualmente, esta será una ventaja ante el Bayern Múnich en la Champions League, que no contará con un lesionado Robert Lewandowski.



En síntesis, aunque el Real Madrid prestó a varios de sus jugadores para que se concentraran con sus selecciones, el hecho de que Benzema y Casemiro no fueran convocados les ha permitido fortalecerse físicamente, lo que podría ser una ventana para los merengues tanto en LaLaLiga como en la Champions ante el Liverpool.



Así mismo le sucede al PSG, que podrá sacarle ventaja al hecho de que Neymar, Di María, Marquinhos e Icardi no jugaran las eliminatorias sudamericanas para superar al Lille en la Ligue 1 y hacer lo mismo ante el Bayern.